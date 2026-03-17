Mano Menezes rompe el silencio sobre Jairo Vélez y explica su convocatoria

Mano Menezes explicó la convocatoria de Jairo Vélez. El jugador fue una de las sorpresas en la lista.

El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, se pronunció tras la reciente lista de convocados para los amistosos internacionales ante Senegal y Honduras, encuentros que forman parte de la preparación rumbo al Mundial 2030.

La nómina ha generado diversas reacciones, principalmente por la inclusión de Jairo Vélez, actual jugador de Alianza Lima, quien recientemente obtuvo la nacionalidad peruana y en más de una ocasión expresó su deseo de vestir la camiseta de la “bicolor”.

DESTACÓ CARACTERÍSTICAS DE VÉLEZ

En conferencia de prensa, el estratega brasileño explicó los motivos de su convocatoria, resaltando sus condiciones dentro del campo y su capacidad de resolución en momentos clave. “(Jairo) Vélez tiene las características de un jugador que nos gusta para esa función, y creemos fundamental que el equipo tenga esa función porque es un jugador que piensa (…)”, indicó.

Asimismo, destacó su desempeño en los metros finales del campo, donde ha demostrado ser determinante en la generación de juego ofensivo. “(…) encuentra soluciones para jugadas más importantes en el último tercio o tercio final de la construcción de un equipo. Vélez está dentro de estas características”, agregó.