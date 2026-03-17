Adrián Quiroz abre su corazón: quiso dejar el fútbol y ahora anhela regresar a la ‘U’

El mediocampista confesó que quiso dejar el fútbol en 2021 debido a la falta de oportunidades que lo llevó a un momento difícil.

La reciente convocatoria de la Selección Peruana, liderada por el técnico Mano Menezes, ha traído consigo varias sorpresas, apostando por nuevos nombres en el inicio de una etapa que busca renovar el plantel.

Uno de los convocados es Adrián Quiroz, volante de 26 años que actualmente milita en Los Chankas y que atraviesa un buen momento en la Liga 1, donde su equipo pelea los primeros lugares del Torneo Apertura.

EMOCIÓN POR SU CONVOCATORIA

En entrevista con L1 Max, el mediocampista expresó su felicidad tras recibir el llamado a la selección, destacando el esfuerzo que lo llevó a alcanzar este momento.“Muy contento acá desde casa y emocionado. Todos los que han seguido mi carrera desde pequeño están muy contentos. Ayer me avisaron y llegamos muy tarde del viaje de Chiclayo (…) Despertando con mi señora y con el bebé, justo unos minutos antes me enviaron la notificación”.

Asimismo, recordó los momentos más difíciles de su carrera, cuando incluso pensó en dejar el fútbol profesional.“Pasé por momentos duros. A veces uno jugaba por amor propio. El fútbol me está dando momentos que uno valora mucho. Hubo un momento, en 2021, que quise dejar de jugar porque estaba sin club y no se me daban las oportunidades. Antes de Atlético Grau. No quería saber nada y, en ese transcurso, me vino el bajón”, declaró.

DESEA VOLVER A UNIVERSITARIO

El futbolista también se refirió a su paso por Universitario de Deportes y no ocultó su deseo de regresar al club donde inició su carrera profesional.“Ser llamado a la selección a uno lo llena de confianza. Me gustaría volver (a Universitario) y también en otros grandes para lograr grandes cosas. Es mi primera convocatoria y no quiero ser ave de paso”, sostuvo.