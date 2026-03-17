¡Sorpresa en Brasil! Neymar queda fuera y Ancelotti le pone exigente condición

El estratega italiano aseguró que el delantero de Santos FC aún debe recuperar su mejor forma para volver a ser considerado.

A poco de disputarse los amistosos ante Francia y Croacia, la selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti presentó su lista de convocados, la cual dejó más de una sorpresa y empieza a dar indicios de lo que podría verse rumbo al Mundial 2026.

La principal novedad es la nueva ausencia de Neymar Jr.. El jugador de Santos FC, pese a haber regresado recientemente a las canchas, no fue considerado por el técnico italiano, quien señaló que aún debe ganarse un lugar en el equipo.

NO ESTÁ EN CONDICIONES

El entrenador explicó que la decisión fue tomada junto a su comando técnico, debido a que el futbolista no se encuentra en condiciones físicas óptimas para competir a nivel internacional. “Neymar puede estar en la Copa del Mundo. Si él puede estar al 100%, puede estar. ¿Por qué no está en esta convocatoria? Porque no está al 100%. Y preciso jugadores al 100%. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrar su calidad y su mejor forma física”, indicó.

En esa misma línea, Ancelotti recalcó que el aspecto a mejorar es estrictamente físico y no técnico.“Es una evaluación física, no técnica. Con el balón está muy bien, pero debe mejorar físicamente, porque para la comisión técnica no está al 100% de sus habilidades. Entonces tiene que trabajar para alcanzar su mejor nivel”, declaró.

AUSENCIA EN EL PARTIDO DE SANTOS

Por otro lado, el estratega explicó por qué no asistió al encuentro entre Santos FC y Mirassol FC. “Estaba programado ir a Mirassol para ver el partido entre Mirassol y Santos. Neymar no jugó y no tengo nada que decir al respecto”, concluyó.