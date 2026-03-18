CAF quita el título a Senegal y declara campeón a Marruecos

La decisión se tomó luego de que Senegal fuera sancionado por incomparecencia, otorgando la victoria por 3-0 a Marruecos.

A tan solo dos meses de haberse disputado la final de la Copa Africana de Naciones, en la que la selección de Senegal se consagró campeona, los actos ocurridos durante ese encuentro han generado que hoy el panorama sea muy distinto.

Por los hechos ocurridos en la final, la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió retirarle el título de campeón a la selección de Senegal y otorgárselo a Marruecos.

EMITIERON UN COMUNICADO

La entidad informó mediante un comunicado que la selección de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia, otorgándole así la victoria al elenco marroquí por un marcador de 3-0. "La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el partido final de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025, registrándose el resultado del partido como 3-0 a favor de Marruecos", indicó.

ARTÍCULOS 82 Y 84

Esta decisión se sustenta en el reglamento, el cual establece que, “si un equipo se retira de la competencia, no se presenta al compromiso, se niega a jugar o abandona el campo antes de que finalice el encuentro, será considerado como perdedor y eliminado de la competencia”.

Por otro lado, esta situación se produjo segundos antes de finalizar el partido ante Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones, cuando los jugadores y el comando técnico de Senegal se retiraron del campo de juego como protesta por un penal no cobrado.