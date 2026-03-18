Renzo Garcés fue desconvocado de la Selección Peruana por lesión

El defensor de Alianza Lima fue diagnosticado con pubalgia y no estará en los amistosos ante Senegal y Honduras.

La Selección Peruana sufrió una baja de último momento tras confirmarse que el futbolista Renzo Garcés fue desafectado de la convocatoria debido a una lesión. La decisión se tomó luego de que el jugador fuera evaluado por el cuerpo médico, que determinó que no se encuentra en condiciones de competir.

A través de un comunicado en X, la Federación Peruana de Fútbol informó que el futbolista presenta pubalgia, una dolencia que le impedirá participar en los próximos compromisos internacionales. Por ello, quedó fuera de los amistosos programados en Europa.

El equipo dirigido por el brasileño Mano Menezes tiene previsto enfrentar a las selecciones de Senegal y Honduras en las ciudades de París y Madrid, respectivamente, como parte de la fecha FIFA del mes de marzo.

SITUACIÓN EN ALIANZA LIMA

Además, la lesión también afectará su participación a nivel de clubes, ya que el defensor de Alianza Lima se perderá el próximo encuentro por la Liga 1. Su ausencia representa una baja sensible tanto para la selección como para su equipo en el torneo local.