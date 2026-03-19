Universitario rechaza sanciones a Rabanal y Concha y asegura que “son nulas”

El club crema denuncia irregularidades en la designación de la Comisión Disciplinaria y advierte que las sanciones podrían ser declaradas nulas.

Tras la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria al técnico Javier Rabanal y al mediocampista Jairo Concha por los incidentes ocurridos al término del encuentro ante Sporting Cristal, el administrador del cuadro crema, Franco Velazco, denunció posibles irregularidades en la sanción.

Según indicó Velazco para Liga 1 Max, la designación se habría realizado de manera directa, omitiendo el proceso de elección obligatoria que exige el artículo 43 de los estatutos.

IRREGULARIDADES EN LA SANCIÓN

Al no haberse seguido de manera regular los protocolos para evaluar la sanción, Franco Velazco afirmó que este hecho podría invalidar actos jurídicos específicos, como las sanciones impuestas, las cuales podrían ser declaradas nulas. "Los estatutos dicen: La Asamblea General, vale decir todos los clubes, a propuesta de la Junta Directiva, elegirá a los integrantes de los órganos jurisdiccionales por un periodo de cuatro años. Bueno, le informo al Perú, le informo a todos los clubes de fútbol que esa asamblea nunca se llevó a cabo. O sea, la junta directiva ha nombrado a dedo de manera irregular y, por qué no, ilegal a los miembros de la Comisión Disciplinaria", indicó.

Además, afirmó que todos los actos suscritos por la Comisión Disciplinaria son actos nulos. "¿Qué quiere decir? Que esos actos no tienen validez jurídica. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente el fin de semana vamos a jugar sin un paraguas normativo legal que le dé la legalidad a las acciones que se puedan realizar en cada fecha", declaró.

SE LLEGARÁ HASTA LAS ÚLTIMAS INSTANCIAS

Por otro lado, agregó que, ante la falta de claridad en esta situación, permitiría la participación de Javier Rabanal y Jairo Concha en el próximo encuentro. "Es más, sumado a lo que hemos venido conversando, por ahí ha trascendido que hay un socio de un club de fútbol miembro en la Comisión Disciplinaria que resolvió el caso de la "U" por Concha y Rabanal", concluyó.