Ferrari aclara ausencia de Renato Tapia en la ‘Blanquirroja’

El directivo respaldó al técnico Mano Menezes y señaló que las convocatorias se basan en rendimiento y sistema táctico.

Tras la última convocatoria realizada por el entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, para afrontar los duelos amistosos ante Senegal y Honduras en el mes de marzo, se han generado algunas polémicas por la ausencia de determinados jugadores.

En ese sentido, la mayor incógnita gira en torno a la no convocatoria de Renato Tapia, quien años atrás era considerado el “capitán del futuro”, un hecho que hoy parece lejano.

Por su parte, Jean Ferrari, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, explicó los motivos por los cuales el técnico decidió no convocar al jugador que actualmente milita en el Al Wasl, de la liga de Emiratos Árabes Unidos.

AUSENCIA DE RENATO TAPIA

Ante las múltiples especulaciones, Jean Ferrari decidió romper su silencio en una entrevista para el programa “Más que Fútbol”, donde se refirió a la situación."Yo no convoco, Agustín Lozano tampoco convoca. El que hace la convocatoria es el entrenador y la evaluación la hace junto a su comando técnico, todo con el fin de tener una selección acorde con la planificación que se tiene, porque este año se tiene full amistosos", indicó.

Además, hizo hincapié en el sistema táctico en el que se están basando las convocatorias. "Entonces, está haciendo evaluación acorde a la táctica que se tiene que utilizar, el rendimiento individual y el funcionamiento también"

DESCARTÓ PROBLEMAS

Por otro lado, Jean Ferrari descartó que exista algún tipo de problema con Renato Tapia, versión que se venía especulando desde hace meses."Si mañana sale la cuenta blancanieves diciendo que estoy peleado con mi hijo, ¿es verdad? Yo lo digo, acá tratan de vender sangre, polémica, y no caigo en ese tema porque de verdad no me interesa. Eso que me dijeron, no caigo en ese juego", agregó.

También respaldó el proceso del nuevo entrenador de la selección, Mano Menezes, señalando que estas especulaciones representan una falta de respeto hacia el técnico. "Se está hablando de un entrenador top, A1. Cuando tengan la oportunidad de hablar con él y conocerlo, se van a dar cuenta que todo lo hace planificado, pauteado, que maneja conceptos claros y los tiempos son los que cuadran dentro de su planificación", declaró.