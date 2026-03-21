Cuenta regresiva para el Universitario vs Alianza Lima

El duelo en el Estadio Monumental podría marcar un punto clave en la lucha por los primeros lugares de la Liga 1.

Uno de los partidos más esperados del año está a punto de disputarse. Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico de la Liga 1 Te Apuesto, donde ambos buscarán obtener la victoria para afianzarse en los primeros lugares de la tabla.

El partido se disputará en el Estadio Monumental por la novena fecha del Torneo Apertura, donde Universitario de Deportes buscará mantener su racha de no perder un clásico desde febrero de 2023.

EL CLÁSICO A LA VUELTA DE LA ESQUINA

El partido más esperado del año se disputará el sábado 4 de abril, a partir de las 8:00 p.m., donde ambas escuadras están en la obligación de ganar no solo por tratarse del primer clásico del año, sino también para afianzarse en la lucha por el Torneo Apertura.

Previo a este partido, Alianza Lima ocupa el primer lugar del campeonato al sumar 17 puntos, cifra que comparte con Los Chankas. Por otro lado, Universitario suma 14 unidades, ubicándose en el cuarto puesto de la tabla.

ENTRENADORES MARCAN SU DEBUT

Este partido marcaría el debut en clásicos del fútbol peruano para Javier Rabanal, técnico de Universitario de Deportes, y Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima. Ambos esperan quedarse con la victoria y darle una alegría a su hinchada.