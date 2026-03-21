Pablo Guede se queda en Alianza Lima y no irá a San Lorenzo

El técnico argentino reafirmó su compromiso con el cuadro blanquiazul en medio de rumores sobre su salida.

Una situación que mantuvo en suspenso a los hinchas de Alianza Lima finalmente se pudo aclarar. Pablo Guede, quien en los últimos días había sido vinculado con San Lorenzo de la primera división del fútbol argentino para asumir la dirección técnica, definió su situación.

El técnico argentino Pablo Guede decidió continuar al frente de Alianza Lima y descartó completamente la posibilidad de llegar a San Lorenzo, donde ya muchos medios argentinos daban por hecha su llegada.

De esta manera, Guede reafirma su compromiso con el cuadro blanquiazul, con el objetivo de encaminar al equipo hacia la victoria en los próximos encuentros y mantenerse en la lucha por el Torneo Apertura.

COMPROMETIDO CON ALIANZA LIMA

Por su parte, Pablo Guede ya había comunicado a la directiva de Alianza Lima su intención de continuar al mando del equipo, seguir con el proyecto deportivo y consolidarse en la punta del campeonato.

Por otro lado, tras quedar fuera de la Copa Libertadores en la primera fase, el técnico argentino tiene claro el objetivo, que es salir campeón de la Liga 1 Te Apuesto.