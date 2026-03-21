Juan Reynoso ya no es técnico del Melgar: 'cabezón' deja club arequipeño por mutuo acuerdo

El FBC Melgar de Arequipa hizo oficial el final del ciclo de Juan Reynoso como entrenador del primer equipo. En un amplio comunicado, informó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes, poniendo fin así a su segunda etapa en la institución.

La salida se registra pese a que en su último partido al mando de FBC Melgar, empató 1-1 con ADT en Tarma por la fecha 8 del Torneo Apertura. Sumando 11 puntos, ubicándose a solo seis puntos de los líderes Chankas y Alianza Lima que tienen 17 puntos.

NUEVA TÉCNICO

En el pronunciamiento, la directiva del Melgar resaltó el vínculo del popular “Cabezón” con el club, recordando el título nacional obtenido en el año 2015 y su importante aporte en el crecimiento deportivo del equipo durante el tiempo que fue entrenador.

Asimismo, se anunció que la dirección técnica será asumida temporalmente por un comando institucional integrado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega, quienes quedarán a cargo del plantel, hasta la presentación del nuevo técnico.