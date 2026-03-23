Hernán Barcos se pronuncia sobre su retiro y deja dudas sobre su futuro

El delantero de FC Cajamarca aún no define el final de su carrera y mantiene viva la ilusión de seguir compitiendo.

Uno de los delanteros más letales de los últimos años en el fútbol peruano aún no tiene definida la fecha de su retiro. Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, dejó incierto su futuro en una reciente entrevista.

El delantero Hernán Barcos indicó que tenía previsto retirarse del fútbol el año pasado; sin embargo, una serie de sucesos hizo que, a último momento, cambiara de decisión y optara por continuar su carrera en el elenco cajamarquino, tras no llegar a una renovación con Alianza Lima.

DE CASI DEJAR EL FÚTBOL A NO TENER FECHA DE RETIRO

El atacante Hernán Barcos confesó que le había comunicado a su familia que el 2025 sería el último año de su carrera; sin embargo, tiempo después cambió de decisión de manera repentina. "El año pasado, comenzando el año, le digo a mi señora 'este va a ser el último', en el 2025. Y comenzó también el año, y en febrero le digo 'no me voy a retirar'. Voy a seguir un poquito más, hasta que me den las piernas", indicó.

Por otro lado, agregó que aún se siente con ganas de competir y que no tiene fecha definida para su retiro. "Uno se da cuenta cuando no puede competir, y yo lo vivo, lo disfruto. Me levanto a las 7 de la mañana y lo disfruto, voy a sufrir el día que no haga eso (...) Creo que todavía no lo tengo definido. Creo que si con FC Cajamarca conseguimos un torneo internacional nadie sabe”, agregó.