Hernán Barcos deja en suspenso su retiro: “Todavía no lo tengo definido”

El experimentado delantero argentino Hernán Barcos sorprendió al revelar que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su retiro del fútbol profesional. El actual jugador de FC Cajamarca confesó que, pese a haber considerado colgar los botines en 2025, cambió de opinión al inicio de la temporada.
En declaraciones al programa Enfocados, el exgoleador de Alianza Lima contó que incluso había conversado con su familia sobre su posible retiro. Sin embargo, semanas después decidió continuar en actividad. “Le dije a mi señora que este iba a ser mi último año, pero en febrero le dije que no me iba a retirar y que iba a seguir un poco más, hasta que me den las piernas”, relató.
Barcos explicó que todavía mantiene intactas sus ganas de competir y que disfruta plenamente su rutina como futbolista. En ese sentido, indicó que sabrá cuándo es el momento adecuado para dar un paso al costado. “Uno se da cuenta cuando ya no puede competir, y yo lo vivo, lo disfruto. Me levanto temprano y lo disfruto. Creo que todavía no lo tengo definido”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de prolongar su carrera, especialmente si logra clasificar a un torneo internacional.
¿CARLOS BUSTOS O CHICHO SALAS?
Por otro lado, el delantero también se animó a comparar a sus exentrenadores y no dudó en elegir a Carlos Bustos por encima de Guillermo Salas, con quien también fue campeón. Finalmente, recordó que sus mejores momentos futbolísticos los vivió en LDU Quito, así como en clubes brasileños como Palmeiras y Grêmio, donde alcanzó mayor proyección internacional.