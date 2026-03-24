Mano Menezes resalta la importancia de los amistosos para dar rodaje a jóvenes

El técnico brasileño apuesta por los amistosos como clave para dar rodaje a jóvenes en la Selección Peruana.

Una nueva etapa para la Selección Peruana de Fútbol está por comenzar. Bajo la dirección del técnico brasileño Mano Menezes, la ‘bicolor’ enfrentará dos partidos amistosos ante Senegal y Honduras en Europa.

El estratega está convencido de que el recambio generacional es la mejor opción para conformar un plantel competitivo de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En ese sentido, ha mostrado su respaldo a los jugadores jóvenes, quienes deberán asumir un mayor protagonismo dentro de la selección.

IMPORTANCIA DE LOS JÓVENES

Por otro lado, confesó la importancia de que los jóvenes sumen minutos en partidos de alta exigencia y que su base de trabajo gira en torno a ellos también. "Es importante que los jóvenes sumen minutos internacionales para tomar experiencia y preparado para lo que va a venir", aseguró.

El seleccionador Mano Menezes aseguró que afronta un proceso largo, pero destacó la importancia de estos primeros partidos como base para iniciar de buena manera. "Vamos a iniciar bien los primeros pasos de un trabajo largo. Entonces, iniciamos bien"

NIVEL DE LOS RIVALES

Por último resaltó el buen nivel de los rivales a enfrentar lo cual ayudará a medir el nivel que tiene la selección. "Son buenos rivales, uno de ellos es campeón de África", finalizó.