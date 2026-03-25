¡Fiesta crema! Más de 50 mil entradas vendidas para el clásico

A puertas de afrontar un partido clave, Universitario de Deportes informó que su hinchada respondió al llamado, por lo que se espera un gran ambiente en el Estadio Monumental cuando enfrente en el clásico a Alianza Lima.

Mediante sus redes sociales, Universitario de Deportes informó que se superó la barrera de los 50 mil boletos vendidos para el partido de este sábado 4 de abril, agradeciendo el respaldo de su hinchada pese a la complicada situación que atraviesa el equipo.

50 MIL ENTRADAS VENDIDAS

Uno de los partidos más esperados del año ya se empieza a vivir desde la previa, y en ese contexto, Universitario de Deportes incentivó a su hinchada a seguir alentando desde las tribunas en un encuentro de gran importancia. “Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Alianza Lima. ¡A dejar la garganta en las tribunas del Estadio Monumental U!”, publicó en sus redes sociales.

Asimismo, la “U” indicó que esta cifra contempla tanto las localidades en tribunas como en palcos, y espera que la respuesta masiva de su hinchada continúe incrementándose con el paso de los días.

DUELO IMPORTANTE

Por otro lado, este partido es de suma importancia no solo por lo que implica un clásico, sino también porque Universitario buscará mantener su racha positiva ante Alianza Lima, con quien no pierde desde 2023.

Además, un triunfo le permitiría acortar distancias en la tabla frente al cuadro blanquiazul y seguir en la pelea por el Torneo Apertura.