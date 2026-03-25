¿Despedida para Guerrero? Ferrari deja abierta la posibilidad

El histórico goleador de la ‘blanquirroja’ estaría cerca de cerrar su ciclo con un homenaje en la selección.

A puertas de iniciar un nuevo proceso con la Selección Peruana de Fútbol, bajo el mando de Mano Menezes​, uno de los jugadores más representativos de la ‘blanquirroja’ en los últimos años no estará presente y, al parecer, ya no volvería a vestir la camiseta nacional.

Paolo Guerrero, máximo goleador en la historia de la Selección Peruana de Fútbol, cerró un ciclo que quizás no terminó de la manera que hubiera querido, pero dejando un legado importante para las próximas generaciones de futbolistas.

Ante esta situación, se ha analizado la posibilidad de realizarle un partido de despedida a Paolo Guerrero, iniciativa que sería del agrado del delantero de Alianza Lima. Asimismo, el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, no descartó esta posibilidad.

DESPEDIDA PARA PAOLO GUERRERO

El “Depredador”, Paolo Guerrero, fue consultado sobre el tema y señaló que le gustaría recibir ese reconocimiento por todos los años que defendió a la Selección Peruana de Fútbol. Por su parte, Jean Ferrari afirmó que la idea le resulta atractiva, resaltando la relevancia de Guerrero en la historia del fútbol peruano. "Paolo es importante en la selección", manifestó.

Asimismo indicó que es un tema que se conversará en su momento y que se realizará cuando Paolo lo crea conveniente. "No, no lo hemos hablado. Pero, seguramente, en su momento conversaremos cuando él lo crea conveniente también. Siempre Paolo es importante en la selección, siempre".

HISTORIA PURA

Paolo Guerrero encabeza la lista de goleadores históricos de la Selección Peruana de Fútbol con 41 goles en 129 partidos. Además, registra dos terceros puestos y un subcampeonato en la Copa América, torneo en el que también supo consagrarse como goleador, así como su participación en el Mundial de Rusia 2018.