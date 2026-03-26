Roberto Mosquera deja el cargo en Sport Huancayo por bajo rendimiento

El bajo rendimiento del equipo en el arranque del torneo termina por costarle el cargo a Roberto Mosquera.

Un mal inicio de torneo ha llevado a Sport Huancayo a ubicarse en los últimos puestos del Torneo Apertura 2026, lo que provocó que la directiva decida prescindir de los servicios de su técnico Roberto Mosquera.

El punto clave que llevó a que esta decisión se formalizara fue la reciente derrota ante Sport Boys, resultado que terminó por complicar la situación de Roberto Mosquera y derivó en su salida, la cual fue oficializada a través de las redes sociales de Sport Huancayo.

ROJO MATADOR EMITIÓ COMUNICADO

Mediante sus redes sociales, Sport Huancayo indicó que la salida de Roberto Mosquera se debe a los malos resultados que el equipo venía acumulando. "El profesor Mosquera ha decidido dar un paso al costado en la dirección técnica del primer equipo, en una decisión de carácter personal en consideración y respeto a la institución", sostuvieron.

Por otro lado, Roberto Mosquera expresó su despedida mediante un breve mensaje, en el que agradeció la confianza brindada y le deseó lo mejor a Sport Huancayo. "Quedo muy agradecido en primero con el presidente y la directiva por la nueva oportunidad otorgada y en consideración y valoración a los mencionados y a la institución, he decidido dar un paso al costado para que nuevos aires orienten al equipo", indicó.