¡Por la final! Bolivia va con todo ante Surinam

La “Verde” se juega su pase en un duelo clave ante Surinam con la mira puesta en la clasificación.

Por el sueño mundialista. La Selección de Bolivia se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente, cuando enfrente a la Selección de Surinam por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Óscar Villegas afronta este desafío con la ilusión de volver al máximo torneo del fútbol mundial. Para ello, deberá superar a la Selección de Surinam y así ganarse la posibilidad de enfrentar a la Selección de Irak por un cupo a la fase de grupos del torneo.

ÚLTIMOS DETALLES PARA EL PARTIDO

El partido se desarrollará en el Estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, donde el plantel de la Selección de Bolivia ya se encuentra desde hace una semana. No obstante, recién el martes 24 el técnico Óscar Villegas pudo trabajar con el grupo completo tras la llegada de algunos seleccionados.

Previo a este encuentro, la “Verde”, Selección de Bolivia, disputó un amistoso ante la Selección de Trinidad y Tobago, en el que se impuso por 3-0. Este resultado no solo sirvió para ajustar detalles en la alineación, sino también para elevar la confianza del plantel de cara a este importante compromiso.

PROBABLES ALINEACIONES

Según informó el canal boliviano Unitel, la Selección de Bolivia alinearía a Carlos Lampe en lugar de Guillermo Viscarra, y repetiría la dupla ofensiva conformada por Nava y Godoy, tras la efectividad mostrada.

Carlos Lampe; Diego Medina, Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Miguel Terceros, Carlos Melgar; Fernando Nava, Juan Godoy.

Por otro lado, el plantel de Selección de Surinam, dirigido por Hen ten Cate, no se guardaría nada y saldría con una alineación competitiva en la que destaca su principal figura, Joel Piroe, delantero del Leeds United de la Premier League.