¡Triunfazo de La Verde! Bolivia sigue soñando con el Mundial 2026

La Selección Boliviana remontó y venció a Surinam para avanzar en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

El sueño de llegar al Mundial 2026 sigue intacto. La Selección de Bolivia venció 2-1 a su similar, la Selección de Surinam en el estadio Estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, por la llave B del repechaje rumbo al Mundial Norteamericano.

La Selección Sudamericana, que empezó perdiendo el partido, supo reaccionar a tiempo, darle vuelta al marcador y sellar su clasificación. De esta manera, jugará el próximo martes ante la Selección de Irak en el mismo escenario, el Estadio BBVA.

PRIMER OBJETIVO LOGRADO

En un partido de ida y vuelta, la Selección de Bolivia supo revertir el marcador, pese a que Surinam se adelantó al minuto 28 con un gol de Van Gelderen. Sin embargo, con anotaciones de Moisés Paniagua al minuto 72 y de Miguel Terceros de penal al minuto 79, la “Verde” logró quedarse con la clasificación.

Fue un partido en el que ambas selecciones mostraron su mejor versión en distintos momentos. La Selección de Surinam dominó en la primera parte del encuentro, mientras que la Selección de Bolivia fue superior en el segundo tiempo.

PRÓXIMO PARTIDO

Por otro lado, los dirigidos por Óscar Villegas tendrán que enfrentar a la Selección de Irak por la siguiente llave del repechaje el martes 31 de marzo; de ganar este encuentro, accederían a la fase de grupos del Mundial 2026.