Pablo Peirano se perfila como opción para dirigir a Sporting Cristal

Tras anunciarse la salida repentina de Paulo Autuori de la dirección técnica de Sporting Cristal, ha quedado la incógnita de quién ocupará su lugar a menos de una semana de retomarse la Liga 1 por el parón por fecha FIFA.

Esta situación ha generado preocupación entre los hinchas rimenses, dado que el club se encuentra en una etapa decisiva del Torneo Apertura y a pocas semanas del inicio de la Copa Libertadores.

PABLO PEIRANO EN LA MIRA

Uno de los nombres más voceados para asumir el cargo es el técnico Pablo Peirano, quien aseguró estar más que preparado para ponerse el buzo celeste en un diálogo con radio Ovación. "Si es por capacidad, estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar", sostuvo.

Además, indicó que no solo un club se ha comunicado con él y que su conocimiento de la liga lo motiva a volver a trabajar. "Han preguntado desde Perú, no le voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo, en qué momento estábamos para trabajar, porque tengo conocimiento de la liga. Hay mucho buen recuerdo de nuestro trabajo realizado ahí".

HABLO DEL FÚTBOL PERUANO

Por otro lado, comentó que siempre se ha sentido cómodo en la liga peruana. "En el fútbol peruano me he sentido muy cómodo. Es una liga que no es fácil para que venga un entrenador que no conozca las diferencias de altura. No es fácil para adaptarse", concluyó el técnico uruguayo.