Técnico Mano Menezez debutó con derrota: Selección Peruana cayó 2-0 ante escuadra de Senegal

La selección peruana cayó hoy por 2-0 ante su similar de Senegal, en un partido amistoso que marcó el inicio de la era del entrenador brasileño Mano Menezes con la bicolor. El cotejo tuvo lugar en el Stade de France, en la ciudad de París, Francia.

En el primer tiempo la selección campeona de la última Copa Africana jugó fuerte, las disposiciones tácticas del entrenador Menezes trataron de contrarrestar los ataques, pero nuestros muchachos por momentos se vieron desbordados.

Los delanteros Erick Noriega y Jairo Vélez ejecutaron buenos disparos al arco rival, que lamentablemente no ingresaron, solo asustaron, pues siempre encontraron bien plantado al portero Mory Diaw, que se lució en el encuentro.

Sigue Honduras

El primer tanto fue anotado por Nicolas Jackson a los 41 minutos. En la segunda parte, el cuadro africano continúo con un ritmo intenso contra la portería blanquirroja, hasta que Ismaila Sarr estiró la ventaja para Senegal al minuto 54.

Tras ese debut poco auspicioso, ahora la bicolor deberá enfocarse en su próximo amistoso, ante la selección de Honduras, a las 13:00 horas del próximo martes 31 de marzo, en el Estadio Municipal Butarque en Leganés, España.

Alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Alfonso Barco, Miguel Araujo (Fabio Gruber), Marcos López, Erick Noriega (Jesús Castillo), Yoshimar Yotún (Jesús Pretell), Jairo Vélez (Jairo Concha), André Carrillo (Adrián Ugarriza), Kenji Cabrera (Joao Grimaldo) y Alex Valera (Adrián Quiroz).

Senegal: Mory Diaw; Moussa Niakhate, Mamamou Sarr, Ismail Jakobs, Krepin Diatta; Gana Gueye, Pape Gueye (Habib Diarra), Lamine Camara (Pape Matar Sarr); Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye), Ibrahim Mbaye (Boulaye Dia) y Nicolas Jackson (Assane Diao).