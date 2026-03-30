IPD apoya decisión de cerrar el Estadio Nacional tras incidentes

El Instituto Peruano del Deporte respaldó la clausura del Estadio Nacional y anunció medidas tras incumplimientos en la organización de eventos.

El Estadio Nacional, principal escenario deportivo del país, se encuentra bajo la lupa luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima dispusiera su clausura debido a irregularidades en la realización de eventos en el recinto de José Díaz.

A raíz de esta medida, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se pronunció respaldando la sanción impuesta por la comuna, señalando que no avalan ningún acto que altere el orden público.

Asimismo, la clausura se habría originado por el incumplimiento de cláusulas contractuales por parte de la productora encargada de organizar espectáculos musicales, lo que generó una vulneración de la normativa vigente sobre espectáculos públicos deportivos.

COMUNICADO DEL IPD

Mediante sus redes sociales el IPD indico rechazar cualquier acto que altere el orden público y respaldó la decisión impuesta por la municipalidad. "El IPD rechaza todo acto de alteración al orden público en cualquier circunstancia y, en esta oportunidad, manifiesta su respaldo a la decisión adoptada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en favor de los vecinos de la zona y la comunidad en general" indicaron.

Cabe resaltar que la empresa Tropimusic Entertainment S.A.C. alquiló el Estadio Nacional para la realización de un evento musical los días 27 y 28 de marzo del presente año. "Dicha empresa incumplió las cláusulas del contrato, vulnerando la normativa vigente sobre Espectáculos Públicos Deportivos o No Deportivos en el Ámbito de Lima Metropolitana y el Cercado de Lima, lo que generó esta clausura temporal", señaló.

COLABORARÁ CON LA MUNICIPALIDAD

Por otro lado, el IPD informó haber adoptado las medidas correspondientes contra los funcionarios responsables y ratificó su respaldo a la Municipalidad."Nuestra institución reitera su compromiso de seguir velando por el buen uso de los espacios que administramos, en el marco del respeto firme a la normativa vigente y en virtud del bienestar ciudadano", concluyó.