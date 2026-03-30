¡Sueño cumplido! Adrián Quiroz debuta y agradece la confianza del comando técnico

El volante cumplió el sueño de debutar con la Selección Peruana de Fútbol y dejó buenas sensaciones pese a la derrota y agradeció el respaldo del cuerpo técnico y compañeros.

Tras la derrota por 2-0 de la Selección Peruana de Fútbol ante la Selección de Senegal, en lo que marcó el debut de Mano Menezes al mando de la ‘bicolor’, quedaron diversas impresiones, como la aparición de nuevos jugadores que se espera se integren rápidamente al sistema de juego.

Uno de ellos es Adrián Quiroz, volante de Los Chankas FC, quien hizo su debut en este encuentro dejando buenas sensaciones por lo mostrado en el campo durante los minutos que le tocó disputar.

PALABRAS TRAS EL DEBUT

El volante, tras culminar el encuentro, señaló en una entrevista con Depor que estaba preparado para la dificultad del partido. Asimismo, agradeció al cuerpo técnico y a sus compañeros por la confianza brindada. “Estoy agradecido con Dios por este momento. Gloria y honra para Dios. Obviamente, queríamos obtener un triunfo, sabíamos que era un rival duro, último campeón de África, pero feliz de poder debutar y agradecer a todos los compañeros y cuerpo técnico por la confianza que me brindan”.

Además las palabras de Mano Menezes fueron claves para que el pudiera entrar con confianza al terreno de juego. "El profesor me dijo que entre con confianza, que juegue como lo estoy haciendo en el club y que analice las jugadas. Que piense rápido porque ellos presionan mucho y me deseó lo mejor, que sea el inicio de una estupenda carrera”

PUDO DEBUTAR CON GOL

Una de las situaciones de mayor peligro del partido llegó gracias a Adrián Quiroz, quien estuvo cerca de marcar un golazo que dejó impresionados a los hinchas de la bicolor. "Yo iba picando y vi al arquero un poco salido, entonces no dudé en pegarle de primera, Mérito del arquero que llegó a sacar ese tiro. Con la bendición de Dios ya llegará”, indicó.

Por otro lado, habló sobre el partido contra Honduras y la intención de conseguir una victoria. "Sí, obviamente la mentalidad de nosotros es ganar siempre y darle esa alegría a los peruanos. También sé que con la bendición de Dios se logrará”, concluyó.