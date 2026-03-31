Sporting Cristal pone en marcha mejoras en el estadio Alberto Gallardo

Una noticia que alegra al hincha celeste: la administración de Sporting Cristal indicó que viene trabajando en proyectos de adecuación del Estadio Alberto Gallardo, con el objetivo de estar a la altura de grandes compromisos internacionales.

Esta información fue confirmada por Óscar Moral, gerente comercial y de marketing del club, quien aseguró que se vienen ejecutando mejoras en el recinto con miras a albergar, principalmente, encuentros de la Copa Libertadores.

MEJORAMIENTOS AL ESTADIO

En conversaciones con RPP, Moral aseguro que se viene trabajando en un plan de mejoramiento para poder albergar partidos internacionales y encuentros nocturnos. "Desde el inicio de año hemos iniciado el plan de adecuación del Alberto Gallardo. Vamos a desarrollar los requisitos que exige Conmebol para encuentros internacionales, así como para los partidos nocturnos del torneo local", indicó.

Asimismo, aseguró que el proyecto viene avanzando de manera favorable y que solo restan las autorizaciones correspondientes para su ejecución. "Es un trabajo conjunto que involucra a entidades locales. Ya hemos avanzado en varios aspectos, pero es clave contar con las autorizaciones necesarias para que este proyecto se concrete"

UNA GRAN INVERSIÓN

Por otro lado, esta adecuación representa una inversión grande para la institución por lo que espera el apoyo de las autoridades para llevar a cabo el proyecto. "Sería la inversión más grande que habría realizado Sporting Cristal. Queremos que el estadio esté en condiciones de albergar torneos Conmebol y brindar mejores facilidades al hincha, tanto en partidos de día como de noche", concluyó.