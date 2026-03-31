Erick Noriega en la mira de Europa tras partido con la Selección Peruana de Fútbol

El volante de Grêmio se perfila como una de las grandes promesas peruanas en el mercado internacional despertando el interés de equipos de Inglaterra, Francia, Italia y España.

Uno de los jugadores que sigue causando sensación es Erick Noriega, quien tuvo participación en el último encuentro de la selección peruana ante Senegal y fue uno de los más destacados en el debut de Mano Menezes al mando de la bicolor.

El rendimiento mostrado ante los actuales campeones de África, por parte del jugador de Gremio de Porto Alegre, ha despertado el interés de diversos clubes de Europa, consolidándolo como uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección en el ámbito internacional.

CLUBES QUE SE INTERESAN EN NORIEGA

Según lo dicho por el periodista José Varela en el programa “Modo Fútbol” son varios clubes de las grandes ligas europeas que están interesados en el volante de la bicolor. “El volante del Gremio, Erick Noriega, despierta interés en clubes de Inglaterra, Francia, Italia y España”, indicó.

Por otro lado, Erick Noriega se posiciona como uno de los jugadores peruanos más cotizados en el mercado, ya que, según el portal Transfermarkt, su valor asciende a 4 millones de euros.