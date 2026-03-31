¡Todo o nada! Bolivia e Irak se juegan el último cupo al Mundial 2026

“La verde” busca volver a una Copa del Mundo cuando enfrente a la Selección de Irak por el último cupo a la cita mundialista.

A tan solo 90 minutos de hacer historia, la Selección de Bolivia buscará este 31 de marzo cambiar el rumbo de su fútbol cuando enfrente a la Selección de Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

De lograrlo, el combinado altiplánico marcaría su regreso a una cita mundialista desde la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, que fue su última participación. Cabe resaltar que “la verde” alcanzó esta instancia tras vencer a la Selección de Surinam en la primera fase del repechaje.

PARTIDO DECISIVO

El encuentro se desarrollará en el Estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, mismo escenario donde Bolivia venció 2-1 a Surinam. En ese recinto, el conjunto altiplánico buscará hacer historia desde las 21:00 (hora local).

De concretarse la clasificación, Bolivia integraría el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, conformando uno de los grupos más exigentes de la Copa del Mundo.

POSIBLES ALINEACIONES

Ambos equipos saldrán al terreno de juego a dejarlo todo por la clasificación asi que estas serían sus posibles alineaciones.