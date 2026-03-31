¡Todo o nada! Bolivia e Irak se juegan el último cupo al Mundial 2026

A tan solo 90 minutos de hacer historia, la Selección de Bolivia buscará este 31 de marzo cambiar el rumbo de su fútbol cuando enfrente a la Selección de Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026.
De lograrlo, el combinado altiplánico marcaría su regreso a una cita mundialista desde la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, que fue su última participación. Cabe resaltar que “la verde” alcanzó esta instancia tras vencer a la Selección de Surinam en la primera fase del repechaje.
PARTIDO DECISIVO
El encuentro se desarrollará en el Estadio BBVA, en la ciudad de Monterrey, mismo escenario donde Bolivia venció 2-1 a Surinam. En ese recinto, el conjunto altiplánico buscará hacer historia desde las 21:00 (hora local).
De concretarse la clasificación, Bolivia integraría el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, conformando uno de los grupos más exigentes de la Copa del Mundo.
POSIBLES ALINEACIONES
Ambos equipos saldrán al terreno de juego a dejarlo todo por la clasificación asi que estas serían sus posibles alineaciones.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.
- Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.