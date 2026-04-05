¡Se acabó el sueño! Bolivia cae ante Irak y queda fuera del Mundial 2026

El equipo asiático regresa a una Copa del Mundo tras su última participación en México 1986.

Tras un emocionante duelo por el repechaje rumbo al Mundial 2026, la selección de Irak se quedó con el último cupo a la cita en Norteamérica tras derrotar 2-1 al equipo dirigido por Villegas.

El encuentro, disputado en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, marcó el regreso del conjunto asiático a una Copa del Mundo luego de 40 años de ausencia. De esta manera, Irak se integrará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

PARTIDO LLENO DE EMOCIONES

Ambas selecciones ofrecieron un encuentro de alto nivel, luchando minuto a minuto por quedarse con el último cupo. A pesar de que Irak empezó ganando, “la Verde” supo empatar el partido, tal como lo hizo en su anterior duelo ante Surinam.

Sin embargo, para los intereses bolivianos, Irak logró darle vuelta al marcador al anotar el segundo tanto en el complemento, gol que le dio la victoria y la clasificación, dejando al plantel sudamericano al borde de las lágrimas.

IRAK Y SU REGRESO A LOS MUNDIALES

Por otro lado, la selección de Irak vivirá su segunda aventura mundialista, ya que su única participación fue en el Mundial de México 1986, donde no logró superar la fase de grupos tras enfrentarse al país anfitrión, Paraguay y Bélgica.