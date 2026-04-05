Sporting Cristal anunció a Zé Ricardo como su flamante entrenador

El técnico brasileño firmó hasta 2027 y tendrá el reto de levantar al equipo en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

A raíz de la salida de Paulo Autuori de la dirección técnica de Sporting Cristal, el cuadro celeste puso la mira en otro entrenador brasileño. Zé Ricardo fue oficializado como nuevo director técnico del primer equipo.

El estratega fue anunciado a través de las redes sociales del club y asumirá el reto de encaminar al conjunto rimense tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores, donde buscará revertir el presente del equipo

BIENVENIDA AL NUEVO ENTRENADOR

El club cervecero indicó que el nuevo entrenador tomará las riendas hasta diciembre de 2027. "Nos complace presentar a Zé Ricardo como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo profesional hasta diciembre de 2027", indicó.

Asimismo la institución resaltó la trayectoria del entrenador brasileño y la experiencia que le puede sumar al club. "Zé Ricardo llega a Sporting Cristal luego de su paso por reconocidos clubes como Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo y Cruzeiro, sumando además presencia en el fútbol internacional, tras dirigir en Qatar y Japón".

DEBUT DE ZÉ ROBERTO

Por otro lado, el club indico que le entrenado arribara a la capital el 04 de abril, uniendose a los entrenamientos con el primer equipo. "El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que Zé Ricardo, nuestro nuevo director técnico, arribará este sábado 4 de abril, uniéndose a los entrenamientos del primer equipo, y será presentado en conferencia de prensa durante los próximos días", agregó.

Asimismo para el duelo contra CD Moquegua por la Liga 1 estará a cargo Iván Bulos. "El Club Sporting Cristal informa a la hinchada celeste y a la opinión pública en general que Zé Ricardo, nuestro nuevo director técnico, arribará este sábado 4 de abril, uniéndose a los entrenamientos del primer equipo, y será presentado en conferencia de prensa durante los próximos días", finalizó.