Estadio Monumental: Universitario vence 1-0 a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura

En un intenso partido de principio a fin, en el Monumental del distrito de Ate, Universitario de Deportes derrotó 1-0 al equipo de Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1-2026.

El único gol del encuentro lo anotó Martín Pérez Guedes a los 52′ del segundo tiempo. Luego no hubo acciones de mucho peligro y los dirigidos por Javier Rabanal lograron tres puntos de oro.

MINUTO DE SILENCIO

Un hecho insólito ocurrió a los 30 segundos de iniciado el encuentro, el árbitro expulsó al jugador de Alianza Lima, Luis Advíncula, pero, tras la revisión del VAR, cambió la roja por amarilla.

Antes de iniciarse el partido, hubo un minuto de silencio en señal de duelo por la muerte del hincha de Alianza Lima, Freddy Cornetero, durante el banderazo realizado en el estadio de Matute.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Leandro Alzugaray y Alex Valera.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.