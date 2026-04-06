Shanaiya Ayme le dice adiós a Regatas Lima: “Feliz de haber llevado esta camiseta”

Tras el último partido disputado ante Atenea, que le permitió a Regatas Lima quedarse con el quinto lugar de la Liga Nacional de Vóley, la atacante Shanaiya Ayme anunció su salida del equipo chorrillano, donde permaneció durante dos temporadas tras su paso por Universitario.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, ‘Shany’ agradeció al club por estos dos años defendiendo la camiseta, con la que se consagró subcampeona en la temporada pasada, luego de caer en la final ante Alianza Lima. Además, la voleibolista nacional precisó que siempre dio lo mejor de sí por el equipo, pese a las críticas recibidas.

“Regatas 🩵, solo tengo que agradecerte todo lo que has hecho por mí, desde mi llegada hasta el último día. Gracias a cada persona que ha sido parte de mi viaje dentro del club; sé que los voy a extrañar mucho. Me despido con una gran sonrisa porque, pese a cualquier adversidad, me hiciste mejor persona y mejor deportista. Me voy con el corazón tranquilo y con la sensación de haber cumplido, feliz de haber llevado esta camiseta y de conocer personas increíbles. ¡GRACIAS, REGATAS!”, escribió en sus redes sociales.

EQUIPOS DONDE JUGÓ SHANAIYA AYME

Gracias a su talento en el vóley, Shanaiya Ayme defendió desde muy joven la camiseta de la Universidad César Vallejo, Jaamsa, Universidad San Martín de Porres, Universitario y Regatas Lima. Ahora, queda la incógnita: ¿dónde jugará la próxima temporada ‘Shany’?