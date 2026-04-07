Sporting Cristal traslada su localía al Callao para duelo ante Cerro Porteño

Clausura de Matute obliga al club celeste a mudar su localía para su duelo clave por la Copa Libertadores.

Tras los últimos acontecimientos ocurridos en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva, escenario que iba a ser utilizado por Sporting Cristal para afrontar su partido como local ante Cerro Porteño por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el club decidió cambiar nuevamente de sede.

De esta manera, el conjunto celeste trasladará su localía al Callao, siendo el Estadio Miguel Grau el recinto donde buscará conseguir una victoria este 8 de abril a las 9:00 p. m. (hora local).

PLAN B DE SPORTING CRISTAL

La clausura temporal de Matute obligó a Sporting Cristal a buscar una solución inmediata para disputar este encuentro, ya que el Estadio Alberto Gallardo no se encuentra acondicionado para albergar partidos de competiciones internacionales.

Asimismo, esta situación ya había sido prevista por la institución. Según el gerente deportivo, Gustavo Zeballos, se venía trabajando en un plan de contingencia ante la posibilidad de no poder utilizar el Estadio Alejandro Villanueva. "Estamos esperando a ver qué deciden las autoridades y una vez que tengamos esa información, las comunicaremos en redes. En caso no se pueda jugar en el Estadio Alejandro Villanueva, tenemos un plan de contingencia", indicó el gerente.