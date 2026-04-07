Estadio de Matute reabre sus puertas: municipio levantó clausura tras subsanarse observaciones

El municipio de La Victoria dejó sin efecto la clausura temporal del Estadio Alejandro Villanueva, que fue cerrado tras los incidentes ocurridos dentro del recinto durante un banderazo previo al clásico entre Alianza Lima vs Universitario.

La resolución de la comuna indica que Alianza Lima “reafirmó su compromiso de reforzar las medidas de seguridad, así como la implementación de un plan extraordinario para atender contingencias y reuniones masivas no autorizadas".

SUBSANÓ OBSERVACIONES

Asimismo, el documento señala que el club subsanó las observaciones indicadas por lo que "se dispone el levantamiento de la clausura temporal emitida mediante el Acta de Clausura Temporal N° 00023 de fecha 03 de abril de 2026".

De esta manera, el elenco blanquiazul, comandado por Pablo Guede Barriero, no tendrá mayores problemas para elegir la localía que utilizarán en el partido contra la aguerrida escuadra del Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1.