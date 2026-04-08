Universitario rescató valioso empate ante Deportes Tolima en su debut en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes consiguió un valioso empate sin goles en su visita a Ibagué, Colombia, tras igualar 0-0 frente a Deportes Tolima en un parido correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El equipo crema sumó un punto importante en condición de visitante en su estreno internacional.

Durante el primer tiempo, el conjunto colombiano tuvo mayor posesión del balón, aunque los dirigidos por Jorge Rabanal también generaron peligro. Jairo Concha probó al arquero Alvino Volpi, mientras que un cabezazo de Martín Pérez Guedes pasó muy cerca del arco rival. Además, destacó el desempeño de José Carabalí, quien complicó por la banda izquierda.

En la segunda mitad, Deportes Tolima intensificó su ataque y generó las ocasiones más claras, pero se encontró con un sólido Miguel Vargas, quien se convirtió en figura al responder con seguridad bajo los tres palos. Incluso, evitó el gol tras un potente remate de Hernández, consolidándose como la gran muralla crema.

SE VIENE COQUIMBO UNIDO

Con el paso de los minutos, Universitario logró sostener el orden defensivo y manejar mejor el balón, asegurando el empate. En la próxima jornada, el cuadro colombiano visitará a Club Nacional de Uruguay, mientras que los cremas recibirán a Coquimbo Unido en Lima, con la consigna de sumar su primera victoria en el torneo.