Alianza Atlético igualó con Tigre en la primera fecha del torneo internacional

El conjunto piurano dejó buenas sensaciones en su debut, pero no logró sostener su dominio para quedarse con los tres puntos.

En su debut en la Copa Sudamericana, el cuadro piurano Alianza Atlético de Sullana empató 1-1 ante Tigre por la primera fecha de la fase de grupos, en un encuentro disputado en el Estadio Miguel Grau del Callao.

El resultado dejó un sabor amargo para el conjunto de Sullana, que fue claro dominador durante gran parte del partido y generó buenas sensaciones de cara a los próximos encuentros de la competición.

SE ESPERABA LA VICTORIA

A pesar del buen desempeño del conjunto peruano, Tigre se puso en ventaja rápidamente en el inicio del encuentro. A los 9 minutos, Ignacio Russo abrió el marcador, en una jugada que tuvo que ser confirmada por el VAR.

El empate para Alianza Atlético de Sullana llegó como consecuencia de su dominio e insistencia. A los 74 minutos, Valentín Ronaldo anotó el 1-1 definitivo, resultado con el que culminó el partido.

PRÓXIMOS ENCUENTROS

La segunda fecha del certamen se disputará el miércoles 15 de abril, cuando Alianza Atlético de Sullana visite a América de Cali en Colombia, con la intención de repetir el buen desempeño mostrado y consolidarse en el Grupo A.