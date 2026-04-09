Sporting Cristal se impuso por la mínima ante Cerro Porteño en la fecha 1

El conjunto rimense dominó el partido y aprovechó la superioridad numérica para quedarse con sus primeros tres puntos.

Importante victoria la que consiguió Sporting Cristal al vencer a Cerro Porteño en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un encuentro donde los celestes fueron superiores de principio a fin.

En el Estadio Miguel Grau, y tras la expulsión de Cecilio Domínguez, el conjunto rimense se impuso por 1-0 con gol de Felipe Vizeu, resultado que le permite colocarse en la cima del Grupo F.

TRIUNFO CELESTE

Tras un partido intenso, en el que Sporting Cristal generó múltiples ocasiones para reflejar su superioridad en el marcador, no fue sino hasta el minuto 82 que logró concretar. Luego de un centro de Sosa, Felipe Vizeu conectó el balón para anotar el único tanto del encuentro.

En el minuto 43, Cecilio Domínguez fue expulsado en el conjunto visitante tras la intervención del VAR, situación que permitió que Sporting Cristal adopte un planteamiento más ofensivo y genere múltiples ocasiones de gol.

LÍDER DEL GRUPO

Por otro lado, tras el empate entre Palmeiras y Junior de Barranquilla, Sporting Cristal se ubica como único líder del grupo, a la espera de disputar su siguiente encuentro en São Paulo el jueves 16 de abril.