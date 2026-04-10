¡Rescate sobre la hora! Cienciano logró un empate en Montevideo

El cuadro cusqueño rescató un empate en los minutos finales y suma un punto clave en el inicio de la fase de grupos.

Tras un impresionante y reñido encuentro entre Juventud y Cienciano, el cuadro imperial consiguió un valioso resultado en el Estadio Centenario de Montevido, cuando parecía que todo se complicaba.

A pesar de que el equipo local dominó gran parte del encuentro, la persistencia del conjunto cusqueño permitió que en los minutos finales lograra el empate, resultado que lo coloca en el segundo lugar de su grupo en la Copa Libertadores.

EQUIPO LOCAL DIO LA TALLA

El conjunto uruguayo, que no llegaba bien posicionado en el Torneo Apertura tras sus últimas derrotas, encontró en este partido una oportunidad para reivindicarse, dominando gran parte del encuentro. Esta superioridad se reflejó en el minuto 35, cuando Roldán anotó el 1-0 a su favor.

Asimismo, durante la pausa de hidratación, el técnico Sergio Blanco reforzó el convencimiento y la actitud que debía asumir el equipo para sostener el resultado. "Nos está faltando convencimiento, muchachos", sostuvo.

UN EMPATE AGÓNICO

Durante el desarrollo del segundo tiempo, y pese a la mejora en el juego de Cienciano, parecía que el marcador no se movería. Sin embargo, al minuto 87, un preciso centro de Cristian Souza fue conectado de cabeza por Carlos Garcés, quien anotó el empate y desató la euforia en el conjunto cusqueño.

De esta manera, se concretó la igualdad en la primera fecha del Grupo B, que tiene como líder al Academia Puerto Cabello, tras su victoria sobre Atlético Mineiro.