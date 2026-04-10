Carlos Zambrano cuestiona a Alianza Lima tras su salida del club

El defensor expresó su incomodidad por su salida del cuadro blanquiazul y confesó que atravesó un momento complicado lejos del fútbol.

Tras su llegada al Sport Boys, el defensor Carlos Zambrano rompió su silencio sobre su actualidad y lo que representa para él disputar lo que resta de la Liga 1 Te Apuesto con el conjunto chalaco.

Para el zaguero, vestir la camiseta rosada tiene un significado especial, ya que mantiene un vínculo familiar con el club “porteño”. Asimismo, reconoció lo mucho que le afectó su salida de Alianza Lima, tras el escándalo que protagonizó con dos compañeros durante la concentración del equipo en Montevideo.

FELIZ DE ESTAR EN BOYS

El popular “León”, Carlos Zambrano, indicó que le genera una gran felicidad vestir los colores del Sport Boys y agradeció la oportunidad de formar parte de un club grande.“Estoy contento por la oportunidad de llegar a un equipo grande del Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys y creo que era muy especial poder llegar”, indicó.

Asimismo, Carlos Zambrano confesó que durante los últimos meses atravesó un momento complicado, en el que llegó a perder el interés por jugar al fútbol. “Los meses que no estuve en actividad era porque no tenía ganas de fútbol, de jugar. Cuando pasó el tema complicado y delicado, no quería saber nada del fútbol”, agregó.

MOLESTO CON LA SITUACIÓN CON ALIANZA LIMA

Por otro lado, Carlos Zambrano dejó en claro su molestia con la dirigencia de Alianza Lima, que decidió su salida tras ser acusado de abuso sexual por una ciudadana argentina. “Sinceramente, no me gustó para nada la salida en lo personal y cómo el club me trató en su momento. No comparto la forma en la cual salí”

Sin embargo reitero el respeto y cariño con la hinchada que lo supo apoyar en todo momento de su estadía en el club. Eso sí, reiteró su respeto con los hinchas y el club. “Siempre agradecido con el club porque me dio la oportunidad. También pedirle disculpas a todos los hinchas porque no comparto la decisión ni la forma en la que salí”, agregó.