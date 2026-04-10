Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026 tras ser designado por la FIFA

El árbitro peruano fue incluido en la lista oficial de la FIFA para impartir justicia en la próxima Copa del Mundo.

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA viene ultimando detalles para garantizar un evento de alta calidad. Uno de los aspectos más importantes es la designación de las ternas arbitrales encargadas de impartir justicia en los encuentros.

Tras las últimas actualizaciones del ente rector del fútbol, se hizo oficial la lista de árbitros principales que formarán parte de la competición, donde resalta la presencia peruana con la designación de Kevin Ortega como uno de los referís de la Copa del Mundo.

ANUNCIO DE LA FIFA

A través de la página oficial de la FIFA, se dio a conocer la lista de árbitros que estarán presentes en la competición. "Tras más de tres años de un riguroso y exhaustivo proceso de selección, la FIFA ha publicado la lista de los árbitros que dirigirán los partidos (52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video)"

Asimismo el italiano Pierluigi Collina jefe de árbitros de la FIFA dejó en claro que el torneo tendrá el mejor material arbitral posible. “Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA”, indicó.

PERUANOS EN EL MUNDIAL

Con esta designación, Kevin Ortega no será el único peruano en la cita mundialista, Michael Orue también fue seleccionado y formará parte de la terna de jueces asistentes de la competición.