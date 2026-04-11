Universitario pierde a pieza importante previo al partido ante Coquimbo Unido

El mediocampista Martín Pérez Guedes será baja por lesión en un duelo clave por la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes se prepara para afrontar la segunda fecha de la Copa Libertadores. Tras empatar ante Deportes Tolima, el conjunto crema recibirá a Coquimbo Unido en condición de local.

El equipo merengue afrontará este encuentro con la baja por lesión de Martín Pérez Guedes, una de sus piezas clave. Por su parte, el cuadro chileno llega tras igualar frente a Nacional en el Grupo B del certamen.

MEDIOCAMPISTA LESIONADO

El tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, perdió a uno de sus jugadores clave. Según informó RPP, Martín Pérez Guedes no ha sido convocado debido a un desgarro que lo deja fuera del encuentro ante Coquimbo Unido.

Aunque el club no ha presentado un parte médico oficial, se estima que el mediocampista podría reaparecer en el duelo ante Nacional en Lima, programado para el 29 de abril.

UNIVERSITARIO VS COQUIMBO

El encuentro ante el conjunto chileno se disputará este 14 de abril en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. Allí, los dirigidos por Fabián Rabanal buscarán asegurar tres puntos importantes si desean avanzar a la siguiente ronda del certamen.