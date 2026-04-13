Autocrítica total: Revoredo se responsabiliza por fracaso en Sudamericano

El técnico Renzo Revoredo asumió la responsabilidad tras la eliminación de la Selección Peruana Sub 17 y advirtió sobre la creciente brecha futbolística en la región.

Un duro golpe significó la eliminación de la selección peruana de fútbol del Sudamericano Sub-17, evidenciando el preocupante nivel futbolístico de las divisiones menores, situación que ha dejado un mal sabor entre los aficionados.

El equipo nacional no logró encontrar el rumbo y se despidió del torneo sin mayor protagonismo. En su último encuentro, el combinado peruano sufrió tres expulsiones, a lo que se sumó la salida de su entrenador, Renzo Revoredo, quien asumió la responsabilidad por la temprana eliminación.

ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD

El pobre desempeño solo apuntaba a un responsable, así que tras su arribo a Lima, Revoredo no tuvo problemas en asumir lo que se venía especulando. “El mayor responsable soy yo, no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, cuando valen los puntos”, indicó.

Asimismo, resaltó la calidad de su plantel, indicando la disciplina y sacrificio de cada uno de ellos. “Yo creo que estos chicos son lo mejor que tenemos en cuanto a su disciplina, su sacrificio. Seguro que se pudo hacer mejor las cosas, pero seguro que me equivoqué”

UN PROBLEMA MÁS AMPLIO

El DT de la “bicolor” enfatizó que el problema no atraviesa por la falta de talento. “Todo esto va más allá de un solo talento. Es un trabajo, va más allá de un talento individual. Tenemos que trabajar más en todo, prepararnos mejor y competir no solamente acá”, indicó.

Por otro lado, mencionó la diferencia abismal que se tiene con otras selecciones. “La brecha se está haciendo más grande respecto a lo que antes Perú hacía en Sudamérica, pero ahora las distancias se han estirado ya hace bastante. O sea, tenemos que partir de esa realidad”, agregó.