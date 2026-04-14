Universitario suma ausencias clave previo al partido frente a Coquimbo Unido

El equipo de Javier Rabanal enfrentará el duelo ante Coquimbo Unido con importantes ausencias, lo que obliga a replantear su esquema en busca de su primera victoria en la Copa Libertadores.

A pocas horas de disputarse un importante duelo por la segunda fecha de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes presenta sensibles bajas de jugadores clave en el esquema de Javier Rabanal.

El conjunto crema, que viene de empatar ante Deportes Tolima en Colombia, buscará su primera victoria en el certamen, con el objetivo de posicionarse en lo más alto del grupo y encaminar su clasificación a los octavos de final.

LAS SENSIBLES BAJAS

Una de las bajas más lamentadas por los hinchas de Universitario de Deportes es la de Martín Pérez Guedes, quien sufrió un desgarro en el último partido del equipo. El volante fue sometido a exámenes médicos que confirmaron la lesión, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas.

A esta ausencia se suma la de Lisandro Alzugaray, quien tampoco logró recuperarse de las molestias físicas que arrastraba en las últimas semanas.

REGRESOS Y SORPRESAS

Uno de los regresos más esperados al once titular de Universitario de Deportes es el de Andy Polo, quien ha mostrado una evolución favorable en su recuperación, al punto de ya realizar trabajos con balón, por lo que podría ser considerado para el duelo copero.

Por otro lado, la posible inclusión de Sekou Gassama en la alineación genera sorpresa, ya que el delantero habría sido elegido para comandar el ataque junto a Alex Valera. Esta decisión también responde a las molestias físicas que presenta Edison Flores.