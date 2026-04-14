Sergio Peña desciende con su club y disputará la tercera categoría del fútbol turco

El volante peruano Sergio Peña sufrió el descenso con el Sakaryaspor y deberá disputar la tercera división del fútbol turco en la próxima temporada.

Tras su abrupta salida de Alianza Lima, Sergio Peña no ha tenido un buen inicio de año. El volante decidió continuar su carrera en la segunda división del fútbol turco con el Sakaryaspor, equipo que, tras una serie de resultados adversos, terminó descendiendo a la tercera categoría.

Esta lamentable situación tanto para el jugador como para el club se confirmó con tres fechas de anticipación al final del campeonato de ascenso, por lo que Peña volverá a disputar un torneo de tercera división en la próxima temporada.

TÉCNICO APENADO TRAS PERDER LA CATEGORÍA

El equipo del volante cayó 2 - 1 ante el Esenler Erokspor por la fecha 25 del torneo, lo cual hizo que el entrenador de unas sentidas palabras. "Necesitábamos ganar los partidos en casa contra el Sarıyer y el İstanbulspor, y el partido fuera de casa contra el Serik. Si hubiéramos ganado esos tres partidos, la situación sería muy diferente", indicó.

Por otro lado, resaltó lo clave que era ganar esos dos partidos anteriores. "No haber ganado esos partidos creó esta situación. Mirando hacia atrás, hablar de los problemas y las razones ahora mismo es inútil. Estamos muy disgustados”, concluyó.