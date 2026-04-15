Universitario fue derrotado en casa por Coquimbo Unido por la Copa Libertadores

Los dirigidos por Rabanal cayeron en casa ante Coquimbo Unido y complica su camino en la Copa Libertadores.

Un duro golpe sufrió Universitario de Deportes tras caer en la segunda fecha de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, resultado que complica sus aspiraciones en el certamen.

Por el Grupo B, el conjunto crema cayó por 2-0 en un partido en el que no logró imponer su dominio ni mostrar eficacia en ataque, situación que el rival supo aprovechar en las pocas ocasiones que generó.

PARTIDO PARA EL OLVIDO

El campeón peruano, Universitario de Deportes, decepcionó a sus hinchas en el Estadio Monumental al no poder plasmar la idea de juego propuesta por su técnico, Fabián Rabanal. Cuando intentaba desplegar un juego ofensivo, el equipo visitante rompió el equilibrio y, a los 13 minutos, abrió el marcador con un cabezazo de Cristian Zabala.

Durante el resto del primer tiempo, el cuadro crema buscó reaccionar a través de Sekou Gassama, Jairo Concha y Alex Valera; sin embargo, sus intentos fueron controlados por el arquero rival o carecieron de precisión. Ya en el complemento, a los 49 minutos, Nicolás Johansen sentenció el encuentro tras conectar un centro de Chandía

PRÓXIMO PARTIDO

El complicado momento que atraviesa Universitario lo condiciona en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo. Asimismo, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, el conjunto crema visitará a Nacional de Uruguay el próximo 29 de abril, en un encuentro clave para mantenerse en competencia