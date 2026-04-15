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Alianza Lima gana en Tarma y vuelve al primer lugar del campeonato

Alianza Lima venció a ADT de Tarma en condición de visitante y recuperó la cima del Torneo Apertura en una lucha ajustada por el liderato.

Alianza Lima gana en Tarma y vuelve al primer lugar del campeonato

Alianza Lima venció a ADT de Tarma en condición de visitante y recuperó la cima del Torneo Apertura en una lucha ajustada por el liderato.




En un partido clave por la fecha 10, Alianza Lima derrotó en condición de visitante a ADT de Tarma y volvió a la cima del Torneo Apertura, posición que disputa palmo a palmo con Los Chankas FC.

El único gol del encuentro llegó a través del ecuatoriano Eryc Castillo, quien aprovechó el dominio de su equipo con el balón para adelantar en el marcador y sellar la victoria blanquiazul.

TRIUNFO EN LAS ALTURAS

El equipo local, ADT de Tarma, tuvo mayor posesión del balón durante el encuentro; sin embargo, Alianza Lima fue más efectivo y encontró la manera de hacer daño en ofensiva. Fue así que, tras una asistencia del chileno Esteban Pavez, Eryc Castillo marcó el único gol del partido a los 29 minutos.

Por otro lado, el arquero Ángelo Campos Duarte tuvo una destacada actuación al evitar el empate tras un potente disparo de larga distancia del colombiano Luis Pérez.


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