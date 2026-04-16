Alianza Atlético perdió en su visita a América de Cali en duelo copero

Alianza Atlético de Sullana cayó ante América de Cali y complica su situación en la Copa Sudamericana.

Alianza Atlético de Sullana cayó 2-1 ante América de Cali por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, resultado que deja al conjunto colombiano como líder del Grupo A y relega a los piuranos al último lugar de la tabla.

El equipo peruano, que había comenzado ganando el encuentro, no logró sostener la ventaja y terminó siendo remontado por el cuadro ‘escarlata’, complicando así sus opciones de avanzar en la competición.

ENFRENTAMINETO PAREJO

En el Estadio Pascual Guerrero, Alianza Atlético de Sullana se puso en ventaja a los 31 minutos con un gol de Ariel Muñoz, quien definió con un potente zurdazo tras aprovechar un error en la salida del equipo colombiano.

Por su parte, América de Cali no logró imponer su mejor juego, pero encontró el empate a los 44 minutos por intermedio de Daniel Valencia. Ya en el segundo tiempo, los ‘Diablos Rojos’ sentenciaron el encuentro a los 52 minutos, cuando Yeison Guzmán convirtió desde el punto de penal.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Ambos equipos volverán a tener acción en el certamen el jueves 30 de abril. América de Cali visitará a Tigre con la intención de consolidarse en la cima del grupo; mientras que Alianza Atlético de Sullana recibirá a Macará en busca de su primera victoria en el torneo.