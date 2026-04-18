DT de Sporting Cristal reconoce frustración por la caída frente a Palmeiras

El técnico de Sporting Cristal lamentó no haber rescatado al menos un punto en Brasil y ratificó el compromiso de su equipo en afrontar los demás compromisos.

Tras la frustrante derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras por la segunda fecha de la Copa Libertadores, marcada por un polémico penal que definió el partido, el cuadro celeste quedó en una situación complicada pese al buen rendimiento mostrado.

El técnico rimense, Zé Ricardo, expresó su malestar tras el encuentro disputado en Sao Paulo, señalando que su equipo mereció al menos rescatar un empate. Asimismo, cuestionó la decisión arbitral en la jugada del penal, a la que atribuyó gran parte del resultado final.

PALABRAS DE ZÉ RICARDO

A su regreso a Lima, el técnico de Sporting Cristal lamentó la derrota y señaló que el equipo tenía la ilusión de conseguir un buen resultado. "Buscamos al menos un punto. Esto es fútbol y tenemos que trabajar para el próximo partido. Es frustrante para nosotros porque teníamos la ilusión de sacar un buen resultado en Sao Paulo, pero ahora hay que pensar en la liga local", indicó.

Asimismo, señaló que continúa esperando el respaldo de los hinchas, tal como lo han venido recibiendo, especialmente ahora que Sporting Cristal afrontará un importante duelo ante UTC por la Liga 1. "Espero el apoyo de la hinchada, porque nos puede hacer ganar partidos. Al equipo lo veo comprometido y con mucha personalidad" .

PRÓXIMOS PARTIDOS

Si bien por el torneo local enfrentará este domingo 19 de abril a UTC, Sporting Cristal también tendrá un reto importante en la Copa Libertadores, cuando reciba a Junior de Barranquilla el próximo 28 de abril en Lima, por la tercera fecha del certamen.