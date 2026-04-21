Ricardo Gareca aclara que no puede dirigir a ningún club peruano

El exDT de la selección peruana no asumirá ningún club, pese a los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes.

Debido a la crisis deportiva que atraviesa Universitario de Deportes y la posible salida de Javier Rabanal, han surgido varios nombres como posibles reemplazos en el banquillo crema. Uno de ellos fue Ricardo Gareca.

El técnico argentino, que ya dirigió al conjunto merengue en 2009 y con quien se consagró campeón del Torneo Apertura de ese año, descartó asumir el cargo en lo que resta de la temporada, señalando que evaluaría nuevas propuestas recién después del Mundial 2026.

Esta decisión responde a compromisos contractuales con un programa de streaming, donde ha incursionado en una nueva faceta profesional, lo que también diluye la ilusión de los hinchas cremas de verlo nuevamente al mando del equipo.

NO PODRÁ DIRIGIR

El exentrenador de la selección peruana, señaló en el programa Fútbol Satélite que le gustaría volver a dirigir a un club peruano; sin embargo, precisó que por el momento no podrá hacerlo debido a su vínculo con el programa “La Sustancia de Gareca”. “Por contrato tengo que estar en la sustancia hasta después del Mundial y eso me impide trabajar en algún club. Por el momento no puedo hacer más que comentar y hablar de fútbol. Dirigir me gusta, es algo que toda la vida lo hice, es muy difícil estar detrás de la cámara, voy entendiendo muchas cosas"

Por otro lado, Ricardo Gareca reveló que tuvo un acercamiento con FBC Melgar, tras la salida de Juan Reynoso del cuadro arequipeño. “Algo oficial de Perú tuvo que ver con FBC Melgar, el director deportivo se comunicó conmigo cuando se fue Juan Reynoso", concluyó.