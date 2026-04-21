‘Puma’ Carranza responde a Paolo Guerrero: “Mi carrera ha sido limpia y en mi club me aman”

El exfutbolista de Universitario decidió responderle al delantero de Alianza Lima tras la actitud controversial que mostró en un programa digital.

Luego de que Paolo Guerrero protagonizara un momento polémico cuando Aldo Miyashiro le reveló en el programa digital “MVP” que uno de sus ídolos en Universitario es José Luis 'El Puma' Carranza, el exjugador crema salió al frente para responderle al delantero de Alianza Lima.

¿QUÉ LE DIJO ‘EL PUMA’ A PAOLO?

Como era de esperarse, ‘El Puma’ no se guardó nada. Recordó los comentarios del delantero blanquiazul y enfatizó que su carrera es respetada por los hinchas merengues, quienes le agradecen todo lo que hizo por la institución. Además, aseguró que nunca ha estado involucrado en hechos extradeportivos.

“Siempre la soberbia, la arrogancia. Yo siempre he dicho que el único ídolo es ‘Lolo’ Fernández; yo siempre he sido un referente. Mi carrera ha sido limpia, toda la vida ha sido limpia (…) En mi club me aman. La mitad más uno me ama. Siempre me hice solo”, comentó.

Finalmente, Carranza recordó su etapa en el club de sus amores y destacó que, durante su permanencia en Universitario, logró consagrarse ocho veces campeón del fútbol peruano. Ahora queda la interrogante: ¿Paolo Guerrero responderá o pedirá disculpas?