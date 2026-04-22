¡Cambio de último momento! Conmebol modifica estadio del Cristal vs Palmeiras

En la previa del duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la Copa Libertadores, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció modificaciones en el escenario donde se disputará el encuentro.

El partido, correspondiente a la fecha 4 de la fase de grupos, se jugará el próximo 5 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el cuadro celeste ejercerá la localía y buscará contar con el respaldo de su hinchada.

CAMBIO DE SEDE PARA EL PARTIDO

Mediante sus redes sociales, la entidad infomó en cambio de escenario para el partido contra Palmeiras. "La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó el cambio de estadio para el partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras, por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026", indicaron.

Asimismo, Sporting Cristal volverá al Estadio Alejandro Villanueva para disputar un encuentro internacional, escenario en el que ha conseguido buenos resultados en el pasado.

SE VUELVEN A ENFRENTAR TRAS LA POLÉMICA

Por otro lado, Sporting Cristal volverá a enfrentarse a Palmeiras, luego del polémico partido disputado en São Paulo, donde se sancionó un penal que fue ampliamente cuestionado.

De esta manera, el equipo dirigido por Zé Ricardo buscará una victoria que le permita sumar puntos importantes en la tabla y mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.