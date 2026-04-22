Álvaro Barco respalda a Jorge Araujo como DT de Universitario de Deportes

Tras la salida del entrenador español Javier Rabanal por los malos resultados y la falta de respuesta del equipo tanto en la Liga 1 Te Apuesto 2026 como en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes ha designado a un técnico interino.

Se trata de Jorge Araujo, quien asumirá las riendas del primer equipo con el objetivo de revertir la situación. Asimismo, Álvaro Barco señaló que su continuidad dependerá de los resultados que obtenga en los próximos encuentros.

CRISIS DEPORTIVA EN UNIVERSITARIO

A pesar del complicado momento que atraviesa Universitario de Deportes, Álvaro Barco considera que la situación aún puede revertirse, destacando que el equipo se caracteriza por saber afrontar escenarios adversos. "Es una situación complicada, pero la 'U' siempre se ha caracterizado en poder revertir cuando las cosas están complicadas. El técnico es 'Coco' Araujo. Hay que revertir la tabla de posiciones, hay que seguir consiguiendo puntos en la Copa y creo que lo vamos a lograr con 'Coco', esa es un poco la consigna”, indicó en una entrevista Jax Latin Media.

Asimismo, agregó que el puesto de Araujo dependerá de los resultados obtenidos, ya que la “U” siempre es un equipo que apunta a ganar. “Tú sabes que en el fútbol no existe, el fútbol son resultados y ahí apuntamos. "La 'U' tiene que ganar mañana, tiene que ganar el domingo, tiene que ganar el próximo miércoles y en eso estamos de alguna manera comprometidos con 'Coco'. Es una gran oportunidad, así que esperemos revertir esto en la brevedad posible", agregó.

RESPALDO TOTAL

Por otro lado, Álvaro Barco ratificó su confianza en Jorge Araujo y aseguró que es el indicado para revertir el mal momento de Universitario de Deportes, que se encuentra a ocho puntos del líder del Torneo Apertura. "Creemos que él es la persona adecuada. Como te repito, el fútbol es de resultados y ahí apuntamos. Eso de 'interinamente' es un cliché, es una situación que creemos que en la 'U' no existe. El entrenador que comande o que lidere el partido mañana puede quedarse toda la vida”, concluyó.