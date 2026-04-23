Universitario vuelve al triunfo con goleada ante Garcilaso

El conjunto crema se reencontró con el triunfo en el Estadio Monumental y goleó a Deportivo Garcilaso.

Tras la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica de Universitario de Deportes, el conjunto merengue inició una nueva etapa bajo el mando de Jorge Araujo, quien debutó con una contundente goleada sobre Deportivo Garcilaso.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental, estuvo marcado por la presión de la hinchada; sin embargo, el cuadro crema logró imponerse con autoridad, obteniendo un resultado clave que le permite acortar distancias con los líderes del Torneo Apertura.

GOLEADA CREMA

Universitario de Deportes salió decidido desde el primer tiempo, con la responsabilidad de revertir su mal momento. La goleada comenzó a los 22 minutos con un tanto de Alex Valera, que hizo estallar el Estadio Monumental. Apenas seis minutos después, Caín Fara amplió la ventaja al minuto 28.

En el segundo tiempo, el cuadro crema mantuvo el dominio y amplió la diferencia. Alex Valera volvió a marcar a los 85 minutos desde el punto de penal, mientras que José Rivera selló la goleada con su tanto. El descuento para Deportivo Garcilaso llegó a los 71 minutos por intermedio de Christopher Olivares, exjugador crema.

SUMA EN LA TABLA

Con esta victoria, Universitario de Deportes se mantiene en el cuarto puesto con 21 unidades, a solo cinco puntos del líder Los Chankas CYC. Por su parte, Deportivo Garcilaso se complica en la parte baja de la tabla, al quedarse con apenas 10 puntos.